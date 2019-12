Dit zijn de tien best gelezen artikelen van 2019

Het jaar zit er bijna op en dus is het tijd om nog één keer terug te kijken naar wat er dit jaar allemaal in Groningen is gebeurd. We doen dat met een lijstje van de tien best gelezen artikelen op de Groninger Internet Courant. Van de boerenprotesten tot aardbevingsnieuws en van Barack Obama tot een dijkdoorbraak. Waar hebben jullie als lezer het meest op geklikt?

1 - ‘Beroemdste deuren van Nederland’ in Provinciehuis Groningen weer klaar Het is 14 oktober als de boerenprotesten in het hele land losbarsten. Ook in Groningen staan honderden tractors op de Grote Markt. De woede van de boeren richt zich op het Provinciehuis. Sterker nog: één van de trekkers rijdt de monumentale deur van het provinciehuis er gewoon uit. De reparatie kost meer dan 10.000 euro, zo bleek op 23 oktober.



2 - Meerwold breekt de dijken door De langverwachte uitbreiding van het Hoornsemeer is sinds 17 december een feit. Een bouwkraan nam een ferme hap uit de dijk. Daarna kon het water van het meer vrijelijk stromen naar de nieuw gegraven oever van Meerwold, het gebouw waarin Best Western Plus Hotel Groningen Plaza is gevestigd.



3 - Het mooiste dorp van Nederland ligt in Groningen! Het mooiste dorp van Nederland ligt in de provincie Groningen! Wij wisten dat hier natuurlijk al veel langer, maar sinds 4 oktober weet de rest van Nederland het ook. Het Groningse dorp werd winnaar bij een wedstrijd van Weekblad Elsevier. Als u er nog nooit geweest bent, moet u er zeker eens naar toe: op slechts twintig minuten van de stad. Het gaat om Niehove.



4 - Barack Obama maakt in Chicago kopietje van Forum Groningen Een deels openbaar gebouw met vanaf de bovenste etage – op ongeveer 55 meter - een fantastisch uitzicht over de stad. Met een museum van wereldklasse, een Forum voor discussie, een openbare bibliotheek en ruimte voor festivals en live-performances. In Chicago wordt hard gewerkt aan de plannen voor het Obama Presidential Centre, een hommage aan het presidentschap van de in die stad groot geworden Obama. Lijkt potverdorie het Forum wel. Heeft ‘ie zich een beetje laten inspireren door Groningen? We schreven er op 4 december over.



5 - Groningse fractie Forum voor Democratie: 'De gasbel moet leeg!' De Groningse Statenfractie van Forum voor Democratie wilde op 28 maart dat de gasbel helemaal wordt leeggepompt. Dat zei fractievoorzitter Bart van der Werf tegen Omroep OOG. Van der Werf zei letterlijk dat er een enorme bodemschat in de bodem zit en dat het zonde zou zijn om die te laten liggen. Wel wil hij dat alle gasbaten terugvloeien naar Groningen. "Dan is het draagvlak onder de Groningers veel breder", aldus Van der Werf tegen OOG.



6 - Forum voor Democratie meldde standpunt voortzetten gaswinning Groningen niet in verkiezingsprogramma Waarom hebben veel Groningers, waaronder ook eigenaren van woningen die zwaar zijn beschadigd door gaswinning, gestemd op een partij die vindt dat de gaswinning in Groningen moet worden voortgezet? Hadden zij het programma van Forum voor Democratie dan niet gelezen? Het antwoord is dat ook al hádden die Groningers dat programma gelezen, dan nog zouden ze dat niet hebben kunnen weten. Het verkiezingsprogramma van het Forum voor Democratie voor de provincie Groningen meldt namelijk niets over het voortzetten van de gaswinning, zo blijkt op 23 maart.



7 - Bijna 1.500.000 euro voor rijtjeshuis in Amsterdam. Wat krijg je in Groningen voor dat geld? Bijna anderhalf miljoen euro voor een rijtjeshuis in Amsterdam-zuid. We konden Funda op 13 augustus bijna niet geloven. Ze konden er wel gek zijn geworden. Oké: ook in Groningen stijgen de huizenprijzen op de meeste plekken, maar zo erg als in Amsterdam is het hier bij lange na niet. De GIC ging eens op onderzoek uit. Wat krijg je voor 1,5 miljoen euro in de provincie Groningen? Spoiler-alert: een dikke vette villa in Steendam, huisje aan de Rijksstraatweg of een herenhuis aan de Ubbo Emmiussingel!



8 - Aardbeving van 3.4 bij Westerwijtwerd; ook veel meldingen vanuit Stad Bij Westerwijtwerd is op woensdag 22 mei rond 05.49 een zware aardbeving van 3.4 geweest. Er kwamen verschillende meldingen van inwoners van de provincie van een dreun en flinke aardschokken. Ook in de stad was de beving flink te voelen. Huizen schudden flink heen en weer.



9 - Groningen: wonen als in Londen, Parijs of New York - maar ook qua prijs Voor het bedrag van 1.325.000 euro, schoon aan de haak, kunt u eigenaar worden van een appartement in Groningens nieuwste woningbouwproject Mercado. Mercado is ontwikkeld voor mensen die chique willen wonen. “Chique wonen is niet alleen weggelegd voor mensen die wonen in wereldsteden zoals Londen, Parijs, New York”, zo zeggen de verkopers.



Overigens: de geruchten gaan dat Kraantje Pappie inmiddels eigenaar is van het appartement.



