Meerwold breekt de dijken door

De langverwachte uitbreiding van het Hoornsemeer is sinds dinsdagmiddag een feit. Even na twee uur namen gedeputeerde Mirjam Wulfse en eigenaar Albert-Jan Postma met een bouwkraan een ferme hap uit de dijk. Daarna kon het water van het meer vrijelijk stromen naar de nieuw gegraven oever van Meerwold, het gebouw waarin Best Western Plus Hotel Groningen Plaza is gevestigd. Studenten van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool zetten met hun demonstratie op een tweetal rafts het evenement extra luister bij. (VIDEO: Herman Tulp)

De dijkdoorbraak is de kroon op het zogenaamde ‘Meerplan’ dat Postma al bij de aankoop van het pand in 2002 had en dat hij met veel doorzettingsvermogen en hulp uit diverse hoeken realiseerde. Hulp kwam onder meer uit de naastgelegen woonwijk, van waaruit overigens ook de nodige weerstand kwam. De buurt was uitgenodigd de voltooiing van het project mee te vieren en in grote getale aanwezig.



Het doel van het Meerplan was om de noordoosthoek van het Hoornsemeer levendiger te maken door achter het hotel een ‘waterwereld’ te maken en ook om een verbinding te maken tussen de stad Groningen en het meer. Het plan voorziet uiteindelijk in twee hectare – vier voetbalvelden – extra wateroppervlak met daarbij een nieuw fietspad, een boulevard langs het hotel, een terras met 200 plaatsen, een nieuwe brug, een beweegtuin en een tuin vergelijkbaar met de tuinen van DUO in de stad. De tuin heeft ecologische oevers, speciale grassen en kruidenmengsels en beschermzones voor dieren. In het water komt een 42 meter lange steiger te liggen die in de wandelgangen nu al ‘Leutje Pier van Grunn’ wordt genoemd. Terras, tuin en steiger zullen in het voorjaar klaar zijn.