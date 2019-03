Forum voor Democratie meldde standpunt voortzetten gaswinning Groningen niet in verkiezingsprogramma

Waarom hebben veel Groningers, waaronder ook eigenaren van woningen die zwaar zijn beschadigd door gaswinning, gestemd op een partij die vindt dat de gaswinning in Groningen moet worden voortgezet? Hadden zij het programma van Forum voor Democratie dan niet gelezen? Het antwoord is dat ook al hádden die Groningers dat programma gelezen, dan nog zouden ze dat niet hebben kunnen weten.

Het verkiezingsprogramma van het Forum voor Democratie voor de provincie Groningen meldt namelijk niets over het voortzetten van de gaswinning. Wel is er een passage gewijd aan de aardbevingsschade. Daarin stelt Forum te streven naar:

Snelle en volledige schadeloosstelling

Reparatie van de getroffen huizen

Eén loket waar bewoners terecht kunnen.



Ook in het landelijke verkiezingsprogramma staat niets over het doorgaan met de gaswinning. Er staat slechts één zin:

'Wij willen: Adequate compensatie van de slachtoffers van de gasboringen in Groningen zonder bureaucratische rompslomp'.

Wat zegt de Groningse lijsttrekker dan?

De Groningers die hebben gestemd op Forum voor Democratie konden haast niet weten hoe de Groningse lijsttrekker, Bart van der Werf uit Nuis, denkt over het voortzetten van de gaswinning. Want voorafgaande aan de verkiezingen kwam hij niet naar verkiezingsbijeenkomsten in Groningen, zoals het Forum dat had geregeld voor meerdere provincies.

Toch is wel bekend hoe lijsttrekker van Forum voor Groningen, Bart van der Werf, denkt over het voortzetten van de gaswinning in Groningen. Dat vertelt de derde man op de lijst, Robert Pestman, aan RTV Noord. Hij zei donderdag na de verkiezingen: ‘In Drachten heeft onze lijsttrekker Bart van der Werf gezegd dat we moeten doorgaan met gaswinning, maar dat de schades met het grootste deel van de opbrengst moeten worden vergoed. Dat is onze lijn.'

'Ik zie dat, nu er minder gas gewonnen wordt, de grond minder schudt. Maar de problemen moeten opgelost worden.', aldus Robert Pestman.

Helder standpunt

Dat betekent dat Forum voor Democratie voorafgaande aan de verkiezingen wel degelijk duidelijk was over haar standpunt ten aanzien van de gaswinning. De kiezer had het Robert Pestman zelf kunnen horen zeggen. Alleen hadden ze die avond dan wel in Drachten moeten zijn.