Barack Obama maakt in Chicago kopietje van Forum Groningen

Elke president van de VS mag zo’n presentieel centrum ontwikkelen, zodra het ambt erop zit (wordt nog lachen met Trump, die bouwt vast een presidential wall). Zie het als een soort hommage aan het presidentschap. In Chicago hoopt Obama een centrum te ontwikkelen waar mensen samenkomen en waar men in actie komt. Op een steenworp afstand van waar hij voor het eerst politiek actief werd en waar hij ooit voor het eerst ging hokken met Michelle Obama. Sinds 2014 is er al het plan voor het Obama Presidential Center. Dat centrum moet dus een hommage worden aan de bijzondere periode waarin Obama president was. “Everywhere we look, there is history to reflect on. And history to be made. That’s what the Obama Presidential Center is all about. Honouring the stories of those, who brought us to where we are today and bringing people together to chart an even brighter future”, zegt Obama zelf over het centrum.

De eerste plannen voor het centrum werden rond 2014 naar buiten gebracht. Begin november presenteerde de architect nieuwe schetsen. Komt een beetje door de kleur en de vorm, maar met een beetje fantasie lijkt het hoofdgebouw wel een beetje op het Forum. De gelijkenis wordt nog treffender als je leest dat een flink deel van het gebouw openbaar wordt. En dat ook hier je op de bovenste verdieping een mooi uitzicht hebt over de stad. In het hoofdgebouw zelf is vooral ruimte gereserveerd voor een museum over het presidentschap van Obama. Het architectenbureau zegt dat hij z’n inspiratie heeft gehaald uit vier handen die ineen grijpen. Maar hier in Grunn weten we wel beter: keihard gejat!

Forum, bibliotheek, horeca en festivals

We snappen als GIC natuurlijk dat je daar helemaal niets van gelooft. Wacht maar: bij het Obama Presidential Center komt namelijk een Forum (huh!), waar plek is voor discussie. En een openbare bibliotheek (verrek). In de plannen is ruimte voor horeca (hoe vertaal je Nok?), festivals en live-performances (been there, done that already in our Forum). En je kunt picknicken, sporten, sleetje rijden en je kinderen laten spelen in een grote tuin. Er komt een openluchtbioscoop in het park (geen rooftop, dus -1). Het uitzicht over Chicago zal indrukwekkend zijn. Oké, daar kunnen we niet tegenop, maar wij hebben the Big Market around the corner! And the Martini Tower ofcourse.



Nog niet overtuigd? Net zoals het Forum in Stad, kunnen ze ook in Chicago rekenen op een hoop sceptici en tegenstanders. Er zijn al referenda geweest en de bouw was al begonnen en is weer uitgesteld. De zaak ligt nu bij de rechter, maar Obama (een soort wethouder Paul de Rook) heeft goede hoop dat zijn Forum er wel gaat komen.



Mochten ze nog niet helemaal rond zijn met de precieze invulling van alle gebouwen, dan kunnen ze altijd even contact opnemen met Dirk Nijdam. Want eh: There Goes Nothing Above Forum Groningen.



Photos: Image Courtesy of The Obama Foundation