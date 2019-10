Het mooiste dorp van Nederland ligt in Groningen !

Niehove

Niehove in het Westerkwartier verkozen tot mooiste dorp van Nederland!



Een geweldige verrassing voor het dorp, een eer voor de gemeente Westerkwartier en een impuls die uitstraalt op de hele provincie Groningen. Locoburgemeester Geertje Dijkstra-Jacobi is verguld met de verkiezing door Elsevier Weekblad van Niehove als mooiste dorp van Nederland: “Als monumentaal wierdendorp is Niehove een van onze parels in het Westerkwartier. Dat nu een landelijk weekblad het als mooiste dorp van Nederland heeft verkozen, is natuurlijk een geweldige erkenning.”

Fotogeniek dorp

Elsevier liet een jury van deskundigen een shortlist van de mooiste dorpen uit heel Nederland beoordelen op uiterlijke schoonheid. Niehove kwam daarin naar voren als meest fotogenieke dorp, dat ‘uitzonderlijk gaaf en intact is’ en het authentieke karakter heeft behouden.

Impuls regio

Volgens locoburgemeester Dijkstra-Jacobi betekent dit een mooie impuls voor de gemeente en de regio. “Niehove is prachtig door de radiale wierdenstructuur en de authentieke huizen die de bewoners goed verzorgen. Ook de ligging van het dorp in het nationaal landschap Middag-Humsterland is schitterend. Met de titel van het mooiste dorp, kunnen we extra aandacht vragen voor dit nationaal landschap en de hele gemeente Westerkwartier.” De verwachting is dat de verkiezing van mooiste dorp ook meer toeristen trekt naar het gebied. “We gaan snel met de inwoners van Niehove en andere betrokkenen om tafel om dit zo goed mogelijk te faciliteren,” aldus de locoburgemeester.

Festiviteiten

Aanstaande vrijdag 4 oktober reist een afvaardiging van Elsevier Weekblad af naar Niehove om de titel van mooiste dorp van Nederland samen met de ruim 250 inwoners van Niehove en het gemeentebestuur te vieren. De festiviteiten starten om 17.30 uur bij de Eisseshof (Kerkstraat 4), met onder meer toespraken van de hoofdredacteur van Elsevier Weekblad en burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier.