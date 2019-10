‘Beroemdste deuren van Nederland ‘ in Provinciehuis Groningen weer klaar

Enkele dagen lang waren ze voortdurend in het landelijke nieuws: de deuren van het Provinciehuis op het Martinikerkhof in Groningen. We zijn nu ruim een week verder na de tumultueuze dag vorige week, maandag 14 oktober. De schade is inmiddels grotendeels hersteld. Wat waren de kosten?, zo vroegen we aan de provincie Groningen.