Aardbeving van 3.4 bij Westerwijtwerd; ook veel meldingen vanuit Stad

Uit de hele provincie kwamen meldingen van de beving. Opvallend was hoe goed de beving ook in de stad te voelen was.Bij een van de GIC-redacteuren, die in de Ruischerwaard woont, ging het hele huis secondenlang heen en weer. Ook rommelde het in de verte. Andere stadjers maakten ook zulke meldingen.



In Westerwijtwerd hangen de vlaggen halfstok.



Het KNMI heeft eerst een automatische melding gedaan. Later zijn die gegevens nog bekeken door een seismoloog. De magnitude is toen niet bijgesteld.



Met een kracht van 3.4 komt de beving in de lijst van de vier zwaarste aardbevingen in Groningen. De zwaarste ooit was op 16 augustus 2012 in Huizinge. Die aardbeving had een kracht van 3.6. In 2006 was een beving van 3.5 bij Westeremden. In 2018 werd Zeerijp opgeschrikt door een beving met een kracht van 3.4.



De Groningse bodem leek de laatste maanden rustig. Er waren nog wel aardbevingen, maar van een kleinere magnitude. Dit zou het resultaat zijn geweest van het verder dichtdraaien van de gaskraan. De zware beving van nu komt dan ook wel als een verrassing.



Reacties René Paas en premier Rutte

De Groningse Commissaris van de Koning René Paas benadrukte woensdagochtend in een reactie dat de gaskraan nu zo snel mogelijk dicht moet. Ook wil hij nu echt meters maken in de versterking. "Groningen is nog niet veilig", aldus Paas. Premier Mark Rutte liet woensdagochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland geschokt op de nieuwe klap. "Ik hoop dat de schade beperkt blijft", zegt hij. De minister-president haalde aan dat in de jaren '50 iedereen blij was met de gasbel onder Groningen. "Dat is veranderd in een nachtmerrie", aldus Rutte.



Schadeloket

Bij het schadeloket van de overheid is het druk met telefoontjes.