Bijna 1.500.000 euro voor rijtjeshuis in Amsterdam. Wat krijg je in Groningen voor dat geld?

Bijna anderhalf miljoen euro voor een rijtjeshuis in Amsterdam-zuid. We konden Funda bijna niet geloven. Ze konden er wel gek zijn geworden. Oké: ook in Groningen stijgen de huizenprijzen op de meeste plekken, maar zo erg als in Amsterdam is het hier bij lange na niet. De GIC ging eens op onderzoek uit. Wat krijg je voor 1,5 miljoen euro in de provincie Groningen? Spoiler-alert: een dikke vette villa in Steendam, huisje aan de Rijksstraatweg of een herenhuis aan de Ubbo Emmiussingel!

1.450.000 euro: Rijtjeswoning in Amsterdam (Zuid) In de mooie opgezette en geliefde Prinses Irene-buurt ligt deze goed onderhouden eengezinswoning van ca. 154m2 (NEN2580) met garage en zonnige diepe achtertuin van ca. 100m2. Het huis is voorzien van vier slaapkamers, twee badkamers en zowel een voor- als achtertuin. In 2009 is deze woning geheel gerenoveerd. Deze lichte eengezinswoning ligt op loopafstand van de chique Beethovenstraat met diverse winkels (o.a. Albert Heijn en Marqt) en diverse horecagelegenheden. Tevens dicht bij het Beatrix Park, de Zuid-As en de aansluitingen op het openbaar vervoer.



1.295.000 – Royale villa met zwembad in Haren Voor nog geen 1,3 miljoen euro heb je in Groningen een royale villa (300 vierkante meter woonoppervlakte) met royaal zwembad en vrijstaand bijgebouw met o.a. guesthouse en dubbele inpandige garage. Deze robuuste villa verkeert in uitstekende staat van onderhoud en is gesitueerd op een riant perceel van maar liefst 3010 m². De villa is enkele jaren geleden onder architectuur naar luxe maatstaven gemoderniseerd, heeft een speelse indeling en biedt veel ruimte en gebruiksmogelijkheden. De villa kenmerkt zich door de markante architectuur, veel lichtinval en een royale tuingerichte living. De besloten tuin rondom met diverse zitplekken en zwembad biedt veel comfort en rust aan haar eigenaren. De villa beschikt thans over 6 slaapkamers, 3 badkamers en een vrijstaand multifunctioneel bijgebouw. De woning is uitermate geschikt voor bewoning als een riant gezinshuis, maar biedt ook veel mogelijkheden om wonen en werken perfect te combineren.



1.295.000 – Statig Singelpand aan Praediniussingel Op zeer fraaie stand, aan een van de mooiste singels binnen de diepenring, ligt dit statige en royale herenhuis/ singelpand met een woonoppervlakte van 350 vierkante meter. De ligging is lommerrijk aan de Praediniussingel met uitzicht aan de voorzijde over de Zuiderhaven (deel van de zogenaamde ‘staande mast route’) en aan de achterzijde weids zicht over de binnenstad. Naast de uitstekende stand is de ligging gunstig ten opzichte van het stadshart, vlakbij het Groninger Museum, het NS-hoofdstation en uitvalswegen. Het pand verkeert voor het overgrote deel nog in originele staat met de grandeur uit het bouwjaar 1896 maar met hedendaags comfort en afwerkingsniveau. U vindt hier ruimte, hoogte, grandeur, klasse en een fantastisch uitzicht!



1.445.000 – Majestueus wonen aan de Ubbo Emmiussingel Majestueus wonen op een van de mooiste locaties van Groningen? Check dit zeer ruime en monumentale herenhuis met besloten stadstuin en achterom. Het herenhuis ligt aan de voorname Ubbo Emmiussingel, schuin tegenover het Groninger Museum en op loopafstand van de binnenstad en het NS Hoofdstation. De uitvalswegen naar zuiden en westen liggen op enkele minuten. Het huis is gebouwd eind 19de eeuw en is door de jaren heen op een uitmuntende wijze gerenoveerd en volledig in haar oude glorie hersteld. Met zorg zijn passende materialen, zowel oud als nieuw, gezocht en gevonden. Deze materialen zijn op voortreffelijke wijze gebruikt en verwerkt. Perfectie tot in de kleinste details. Negen kamers en maar liefst 425 vierkante meter woonoppervlakte.



1.500.000 – Dikke vette villa in Steendam Heb je iets meer te besteden, dan kun je in Steendam voor 1,5 miljoen euro een vette villa meteen aan het Schildmeer krijgen. De villa heeft een woonoppervlakte van350 m² met vrijstaande stenen (driedubbele) garage voorzien van elektrische deuren en vliering. Het geheel is gesitueerd op een diepe kavel van ca. 11.000 m², direct gelegen aan het Schildmeer met eigen aanlegsteigers!!! Ideaal voor een combinatie van wonen en werken!! Op slechts 20 autominuten van de stad Groningen. Deze onderhoudsarme woning is volledig geïsoleerd en energiezuinig, dit zorgt voor een zeer gering energieverbruik.



1.575.000 – Pareltje aan de rand van Haren (Rijksstraatweg) Een absolute parel aan de rand Haren, aan de gewilde Rijksstraatweg. Uitzonderlijk charmant rietgedekt landhuis gebouwd in 1930 met zowel op de voor als achterzijde een majestueus vrij uitzicht. De voorzijde oogt bescheiden, maar achter de karakteristieke gevel wordt u aangenaam verrast. De ruim 310 m2 aan woonoppervlak is prettig verdeeld, waarbij het hedendaagse wooncomfort ruimschoots aanwezig is; hier is het ècht thuiskomen.



