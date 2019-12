Subsidie voor armoedeprojecten Voedselbank Groningen en Kledingbank Maxima

Vanaf 2020 hanteert de provincie Groningen een nieuw armoedebeleid, waarbij wordt ingezet op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke armoedeagenda. Samen met gemeenten en andere betrokken partijen fungeert de provincie als kennisdeler en verbinder. De rol als subsidieverstrekker op het gebied van armoedebestrijding past niet langer bij deze nieuwe aanpak die gericht is op preventie.



Subsidie voor tuinen en logistiek



Voedselbanken Groningen gaat met de subsidie de tuinen verbeteren die voedsel leveren voor de Voedselbanken, de aanschaf van nieuwe koelwagens mogelijk maken die noodzakelijk zijn voor het transport van voedsel en de jaarlijkse decemberactie mogelijk maken.

Kledingbank Maxima gaat aanpassingen doen in de huisvesting van de zeven kledingbanken. Ook gaat de kledingbank logistieke middelen aanschaffen waarmee kleding kan worden ingezameld en worden opgeslagen.



Armoedebestrijding 2016-2019



Van 2016 tot en met 2019 heeft de provincie € 90.000 per jaar aan projecten op het gebied van armoedebestrijding ingezet. Daarnaast ging naar Humanitas, de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds jaarlijks een subsidie van in totaal € 160.000 euro.



Vanaf 2020



De armoede en problemen die armoede oplevert vragen om aandacht op lokaal niveau. Niet voor niks is armoedebestrijding een kerntaak van gemeenten. Gemeenten hebben een steeds breder inzicht in de problemen en ondersteuningsbehoeften van hun inwoners. Daarbij wordt geïnvesteerd in het voorkomen van problemen in plaats van achteraf oplossen.

De provincie Groningen treedt op als facilitator en verbinder om belangrijke interventies op het gebied van ondersteuning en preventie succesvol mogelijk te maken. Daarbij wordt ingezet op onderzoek, kennis over wat wel en niet werkt en het versterken van bestaande netwerken