Stap je over naar een andere zorgverzekeraar? Dan ben je een uitzondering in Groningen

Onderzoekers deden begin december een steekproef bij ruim duizend noorderlingen. Daaruit blijkt dat 78 procent van de ondervraagden tevreden is over de zorg die hij ontvangt.



Iets meer dan de helft van de mensen geeft de zorgverzekeraar het rapportcijfer 8 of hoger. Noorderlingen zijn tevreden over de dekking en vinden dat belangrijker dan de prijs.



Menzis heeft in Noord-Nederland de grootste bekendheid. In Friesland is de loyaliteit aan de zorgverzekeraar het grootst. Volgens de onderzoekers is dat deels te verklaren door het grote marktaandeel van De Friesland Zorgverzekeraar.