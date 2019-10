Opening UMCG Pijncentrum: betere zorg voor patiënten met chronische pijn

Zo’n 20 procent van de Nederlanders heeft chronische pijn. En toch zijn pijn, en de gevolgen van pijn, een van de minst erkende medische aandoeningen van deze tijd, meldt het UMCG.



Het UMCG Pijncentrum is een samenwerking van het Anesthesiologie Pijncentrum, de Pijnrevalidatie, het Wervelkolomcentrum en het Bekkenpijncentrum.



“Wij richten ons met name op de patiënt waarbij niet altijd een duidelijke lichamelijke oorzaak kan worden gevonden voor de pijn en waarbij onvoldoende behandeling mogelijk is bij de fysiotherapeut in de buurt of bij een algemeen ziekenhuis.”, legt prof. dr. André Wolff, medisch hoofd van het nieuwe UMCG Pijncentrum, uit.



De opening van het Pijncentrum is tegelijkertijd ook de aftrap van het netwerk ‘Pijnnet Noord Nederland’. Het UMCG Pijncentrum wil sámen met zorgprofessionals uit de regio, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars werken aan betere zorg voor patiënten met chronische pijn. “Uiteindelijk verhogen we hiermee de kwaliteit van leven van mensen met pijn. Hiermee helpen we niet alleen de individuele pijnpatiënt, maar ook nemen de maatschappelijke en economische gevolgen van pijn af.”, aldus Wolff.