Martini Ziekenhuis geaccrediteerd voor opleiding tot sportarts

Het Martini Ziekenhuis is vanaf nu geaccrediteerd voor de volledige opleiding tot sportarts. De opleiding tot sportarts in het Martini Ziekenhuis is de enige opleiding tot sportarts in de drie noordelijke provincies en vindt volledig plaats in het ziekenhuis. Met de opleiding tot sportarts versterkt het Martini Ziekenhuis zijn positie als opleidingsziekenhuis in het Noorden.

Het Martini Ziekenhuis is het grootste ziekenhuis in Noord-Nederland waar patiënten terecht kunnen voor sportgeneeskundige zorg. Het sportmedisch centrum van het UMCG sloot op 1 juni 2019 haar deuren. Het Martini Ziekenhuis nam de volledige sportgeneeskundige zorg over van het UMCG. Nu komt daar de opleiding tot sportarts bij.



Erkend specialisme



Sportgeneeskunde is een erkend specialisme en houdt zich bezig met bewegen. Dat kan gaan om bewegen als onderdeel van het herstel van een ziekte, het (opnieuw) beginnen met sporten of het leveren van een topsportprestatie. Studenten leggen hun basis in de universitaire studie Geneeskunde. De specialisatie tot sportarts duurt vervolgens vier jaar. Naar verwachting start rond de zomer van 2020 de sollicitatieprocedure voor de eerste kandidaat voor de opleiding tot sportarts.



Specialistische sportzorg in het Noorden



In het Martini Ziekenhuis zijn zes sportartsen en twee sportfysiotherapeuten werkzaam. Zij werken op twee locaties in de stad Groningen en in ziekenhuizen in de noordelijke regio.