Hanzehogeschool en Q-Modus bouwen app om innovatieve bedrijven te matchen

Innoveren kun je vaak niet alleen, zo stellen de initiatiefnemers. "Om een product of dienst te ontwikkelen heb je meestal innovatie- en technologiepartners nodig. Dat kunnen samenwerkingspartners zijn, maar ook toeleveranciers die specifieke kennis, expertise of technologie leveren."



Naar schatting zijn in de Regio Groningen Assen (RGA) zo'n mkb-ondernemers bezig met innovatie. Ondanks dat grote aantal blijkt het vinden van de juiste samenwerkingspartner echter vaak een hele klus. Interessante partners zitten vaak buiten je eigen sector en zijn daardoor lastiger te vinden. Zo ontstaat volgens de initiators meer dan 90 procent van de energie-innovaties buiten de energiesector.



Daarnaast maken ondernemers in hun zoektocht naar partners vaak onvoldoende gebruik van hun netwerk en zijn ze volop in verandering. Na een jaar is ongeveer 30 procent van de innovatieve ondernemingen alweer met iets nieuws begonnen.



App MOI

MOI maakt gebruik van Big Data-technologie op om de best passende samenwerkingspartner op te sporen en te selecteren. Q-modus spoort bedrijven op die in specifieke sectoren en niches opereren en met behulp van de FIT-analyse van het lectoraat Inkoopmanagement kan de gebruiker daar de beste match uit selecteren.



Testgebruikers gezocht

Momenteel wordt nog getest met een prototype van de app. Innovatieve (technologie)bedrijven uit de Regio Groningen Assen die willen helpen bij het ontwikkelen en testen hiervan kunnen zich melden bij Gert Walhof, lector Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool (g.h.walhof@pl.hanze.nl).



Deelnemende ondernemers worden betrokken bij het ontwerpen en testen van de app, bij voorkeur met een echte casus. Op die manier draagt de app ook tijdens de testperiode bij aan het uitbreiden van het netwerk van de innovatieve ondernemer. Overigens zijn ook ondernemers die geen concrete innovatie-plannen hebben van harte uitgenodigd om zich aan te melden.