Groningse leerlingen halen 13.000 stuks elektronisch afval op

Leerlingen van verschillende basisscholen uit Groningen, Ten Boer en Haren streden tegen elkaar om zoveel mogelijk elektronisch afval, e-waste, in te zamelen. Op 4 juni was de kick-off van de race op basisschool de Sterrensteen in Groningen. Onlangs werd de winnaar bekendgemaakt van de klas die in een maand tijd het meeste e-waste heeft ingezameld.

De winnende school, basisschool Rehoboth, heeft namelijk 2332 stuks e-waste ingezameld. Tezamen hebben de deelnemende scholen 13.616 items opgehaald. Een enorme hoeveelheid dat ingezameld wordt door afvalverwerker Virol, die ervoor op hun beurt weer voor zorgt dat deze afvalstroom op de juiste manier gerecycled wordt.

De winnende klas krijgt een mooie prijs, zij gaan namelijk op schoolreisje naar NEMO Science Museum in Amsterdam.

De initiatiefnemers van de E-waste Race; de organisatie E-waste Race, Weee Nederland en Virol, hebben weer genoten van de spannende, leerzame race en het enthousiasme van de leerlingen om hun steentje bij te dragen aan de circulaire economie. Door het bestaan van deze races hebben al vele tonnen e-waste als bron gediend voor nieuwe grondstoffen.