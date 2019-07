DUO registreert 10 miljoenste diploma

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft onlangs het 10 miljoenste diploma geregistreerd in het diplomaregister. Hierin kan iedereen eenvoudig zijn eerder behaalde diploma’s inzien en gratis downloaden, zo meldt de onderwijsorganisatie, die kantoor houdt in Groningen.

Sinds de introductie in 2012 is het register al veelvuldig geraadpleegd. Vorig jaar werden bijna 450.000 diploma’s gedownload.



In het diplomaregister, te vinden op www.diplomaregister.nl, worden álle door het ministerie van OCW erkende diploma’s geregistreerd. Zowel van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.



Deze weken ontvangen duizenden middelbare scholieren hun diploma. Ook hun diploma’s zij grotendeels al opgenomen in het diplomaregister.



Doordat de documenten uit het register gelden als een officieel document en een geldig bewijsstuk kan het diplomaregister onder andere bij verlies of diefstal van het oorspronkelijke diploma uitkomst bieden.