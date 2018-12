CR5 group uit Groningen (groepsveiling.nl) neemt SLOOPdeCRISIS.nl over

De CR5 group uit Groningen heeft onlangs het bedrijf SLOOPdeCRISIS, bekend van het RTL TV programma “Een dubbeltje op zijn kant”, overgenomen. De CR5 group heeft hierdoor zijn achterban aanzienlijk vergroot. Ruim een miljoen Nederlandse huishoudens staan nu ingeschreven bij de onderneming. Met twee merken wordt er primair gewerkt: groepsveiling.nl en SLOOPdeCRISIS.nl.



CR5 group



Door een grote groep consumenten bij elkaar te brengen, worden betere prijzen, tarieven en voorwaarden geregeld bij de leveranciers. Dat is wat de CR5 group doet voor meerdere producten, zo meldt het bedrijf. De eerste doelstelling (in 2009) was en is : zorgen dat de consument minder gaat betalen voor stroom en gas. De CR5 group organiseert veilingen voor grote groepen consumenten, waar de leveranciers tegen elkaar bieden. Tot het beste bod overblijft. Van dit aanbod kunnen de consumenten, die ingeschreven staan, dan profiteren. Een gratis service, waar vele duizenden mensen gebruik van maken.

Deze veilingen organiseert de CR5 group met- en voor diverse mediapartijen zoals NRC Media en Wegener. Zo creëerde dit bedrijf een grote achterban van vele tienduizenden huishoudens verspreid over heel Nederland. In 2012 werd er een grote deal gesloten met de ANWB waarvoor meerdere energieveilingen werden georganiseerd. De community die hiermee bereikt werd was meer dan 4 miljoen. Daarna volgden vele andere partijen zoals EBAY (Marktplaats), TMG/De Telegraaf, De Persgroep, Sanoma en de Consumentenbond.

Na het 1e product “energie” in 2009, kwamen er steeds meer producten in het assortiment van het veilingplatform. O.a. Zorgverzekering (2011), Mobiele telefonie (2013), Internet (2013), Private AutoLease (2014), E-bike lease (2016) en CV-ketels (2017).

Oorsprong



Jack van der Steen , oprichter van de CR5 group, begon in 2009 met zijn bedrijf groepsveiling.nl. In 2012 stapte de Groningse investeringsmaatschappij INVESTION in. Zij namen een belang en hielpen mee in de versnelde groei van de onderneming.

Over CR5 group

Groepsveiling.nl is, samen met SLOOPdeCRISIS en maandprijs.nl de Nederlandse tak van de CR5 group. Achter de onderneming, met activiteiten in Nederland en Spanje zitten mensen, met uitgebreide ervaring in zowel de markt van internet, mobiele telefonie, cv-ketels, private lease, zorg, energiebesparing, als ook in de energielevering. Jack van der Steen, oprichter van CR5 group: 'In diverse markten zijn aanzienlijk betere condities relatief eenvoudig te behalen. Daar zijn wij goed in, zeker als we de kracht van een grote groep consumenten weten te bundelen'.

(Foto boven: Medewerkers van de CR5 group).