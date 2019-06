Groningse ondernemers beginnen webwinkel voor bakboxen: Boter & Bloem

Boter & Bloem is de eerste online winkel die bakboxen in heel Nederland thuisbezorgt. Alle ingrediënten die je nodig hebt om het gekozen recept te maken, zitten afgewogen en apart verpakt in de box. Je krijgt dus precies wat je nodig hebt en hoeft niets weg te gooien.



Gezelligheid en aandacht voor elkaar

Wat de bedenkers van Boter & Bloem naar eigen zeggen willen bereiken, is dat we een beetje aandacht voor elkaar hebben in deze drukke tijden: "Het leven is zo hectisch! Laten we wat tijd voor elkaar maken, samen iets lekkers klaarmaken en ondertussen gezellig met elkaar praten. Niets is heerlijker dan de geur van vers gebak in huis. En als het gebak klaar is, eet je het natuurlijk samen op. Vandaar dat elke box de boodschap uitdraagt: Bake Happy Moments."



Vers, zonder toevoegingen

De bakboxen zijn geen kant-en-klare mixen waar je alleen nog water en een ei aan moet toevoegen. Met Boter & Bloem maak je echt zelf iets lekkers. Bijvoorbeeld chocolate chip koeken, brownies, boterkoek of rocky road. Voor die laatste heb je niet eens een oven nodig.



Er zitten geen toevoegingen in de geleverde producten. Alles is puur en echt. Dus beperkt houdbaar, maar gelukkig hebben ze bij Boter & Bloem een slimme manier bedacht om ingrediënten gekoeld te versturen.



Kinderlijk eenvoudig

Zelfs mensen die nog nooit iets hebben gebakken, kunnen volgens Boter & Bloem shinen met de resultaten van de bakbox. De recepten zijn allemaal erg makkelijk te volgen: In maximaal 6 stappen staat precies beschreven wat je moet doen.



Er is aandacht voor veganisten en mensen met bepaalde intoleranties, zoals een glutenallergie. En ook voor mensen met kinderen is Boter & Bloem een uitkomst, want veel recepten kunnen de kleintjes zelf gemaakt worden