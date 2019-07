FC Groningen voegt regionaal talent Sopacua toe aan selectie

Tapmahoe Sopacua uit Foxhol heeft zijn eerste profcontract getekend bij FC Groningen. De 19-jarige verdediger tekent voor één jaar, met een optie op nog een seizoen. Hij maakt per direct deel uit van de eerste selectie en gaat spelen met rugnummer 28. Met het contracteren van Sopacua is weer een speler uit de eigen opleiding doorgestroomd.

Sopacua speelt al sinds het seizoen 2010/2011 bij FC Groningen en doorliep de hele jeugdopleiding. De vleugelverdediger speelde voor zijn overstap naar FC Groningen voor VV Hoogezand. De afgelopen seizoenen speelde Sopacua voor FC Groningen onder-19 en onder-17. Nu maakt hij dus de overstap naar de selectie van hoofdtrainer Danny Buijs.

Sopacua is blij met zijn profcontract bij FC Groningen. 'Daar heb ik al die jaren voor gewerkt. Het is mijn droom om hier in dit stadion te spelen. Zeker voor een jongen uit de eigen opleiding en afkomstig uit de regio is dit heel speciaal.' De rechtsback weet ook wat zijn verbeterpunten nog zijn. 'Koppen! Dat kan nog veel beter en zeker voor een verdediger is dat belangrijk. Daar werk ik dan ook hard aan.'