The Biosphere Experience: spectaculaire audiovisuele trip in DOT Dome Cinema

Tijdens Eurosonic Noorderslag gaat in DOT Dome Cinema 'The Biosphere Experience' in première, een spectaculaire auditieve en visuele 3D-trip met muziek van de Noorse ambientartiest Geir Jenssen, wereldwijd beter bekend als Biosphere .

Voor The Biosphere Experience is een compilatie gemaakt Biosphere’s bekendste albums: Patashnik, Cirque en Substrata. Zijn bijzonder elektronische muziek is nu aangevuld met full dome beelden gemaakt door de in Praag woonachtige beeldende kunstenaars Dan Gregor en Dalibor Cée van Initi Studio.



De beelden worden door zes beamers en acht computers op het enorme koepelscherm van DOT geprojecteerd. Bezoekers zijn daardoor omringd door beeld. De beleving van DOT Dome Cinema wordt nog eens extra versterkt door een uniek high tech 3D digital geluidssysteem, bestaande uit liefst 60 speakers en 4 subwoofers.



The Biosphere Experience gaat in donderdagnacht 17 januari om 1.00 uur in première. Daarna volgen voorstellingen op 18 januari om 12.00 uur en op 19 januari om 14.00 uur en om 16.00 uur.



Tickers voor deze bijzondere audiovisuele ervaring kosten 10 euro (5 euro voor bezoekers van Eurosonic Noorderslag) en zijn hier verkrijgbaar.