OM kondigt controles aan bij werkzaamheden Ring Zuid

Vanaf aankomende vrijdag, 8 februari, staat er langs de zuidelijke ringweg een aanhanger met een flitser erin. Deze controleert of automobilisten zich, op plekken waar aan de weg gewerkt wordt, aan de maximum snelheid houden. Er worden nog geen boetes uitgeschreven, zegt het OM.



Vanaf eind februari staat langs hetzelfde traject een verplaatsbare flitspaal. De snelheidsovertredingen die hiermee worden gemeten worden wél verwerkt en beboet. Deze controle wordt vooraf langs de weg aangegeven. De verplaatsbare flitspaal blijft tot eind maart staan.



Het gaat volgens het OM om nieuwe systemen. Ze worden komende periode getest waarbij het OM kijkt of ze technisch goed werken, makkelijk te verplaatsen zijn én of ze van invloed zijn op het rijgedrag.