Groningse onderwijshackathon Hack the Gap levert veel nuttige info op

“Een Hackathon is een evenement waarbij mensen in teams gaan samenwerken om oplossingen te vinden”, vertelt Deborah van Duin, organisator van Hack the Gap. “Er bestaan heel veel verschillende soorten. Hack the Gap is een data-hackathon, dat wil zeggen: deelnemers gaan in big data op zoek naar verbanden en zien misschien interessante zaken die nog niemand anders gezien heeft.”



De hiervoor gebruikte data werd onder andere geleverd door de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centaal Bureau voor Statistiek (CBS). “Instanties registreren ontzettend veel gegevens over ons allemaal. De data gaan natuurlijk over onderwijs, maar je kunt ook denken aan gezinssituatie, wijkinformatie, dat soort dingen. Wij zijn met deze gegevens, die allemaal anoniem zijn natuurlijk, aan de slag gegaan.”



Onderwijsbeleid

Groningen is één van de 10 deelnemers die een dergelijke onderwijshackathon organiseren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bundelt de ervaringen van Groningen en andere gemeentes, zoals Leiden, Amsterdam en Den Haag om te kijken hoe ze het proces en de uitkomsten kan inzetten bij het onderwijsbeleid.



“Een hackathon is een instrument om via big data nieuwe verbanden te ontdekken", zo zegt Fred Voncken, programmadirecteur van het ministerie van OCW. "Er is een groot verschil tussen hypothese-gedreven onderzoek en big-dataonderzoek. Zelf ben ik erg nieuwsgierig naar de vraag: wat kunnen de domeinen sport, cultuur, onderwijs en zorg van elkaar leren?”



Hij vervolgt: “De deelnemers zijn mensen uit allerlei bevolkingsgroepen. In Limburg deden bijvoorbeeld 200 kinderen mee. Zij stellen andere vragen over hun eigen ontwikkeling dan ouders en leerkrachten. De betrokkenheid van al deze deelnemers verrijkt je denken.”



Prijswinnaars

Bij een hackathon hoort ook een winnaar en dat was afgelopen weekend 'Team Tweede Poging', die de relatie tussen de Cito-toets en schoolloopbaan voor verschillende wijken in Groningen onderzocht. Via data-onderzoek toonde het team aan dat er bij vergelijkbare wijken toch flinke verschillen kunnen zijn. Verder onderzoek kan inzicht bieden in de factoren die bijdragen aan een schooldiploma dat aansluit bij de talenten van het kind.



De tweede prijs ging naar Team Leerparadijs, dat pleitte voor de ontsluiting van meer data. “Wij hebben ervaren dat veel data ‘biased’ zijn, en de schuld van tegenvallende schoolprestaties eigenlijk bij het kind leggen.” Naast meer data pleitte het team voor een leermodel dat kinderen niet benadert vanuit een label als hoogbegaafdheid, adhd of autisme, maar dat de talenten en passies centraal stelt, zoals programmeren, paarden of dansen. De gedachte daarachter is dat leerlingen meer bereid zijn tot leren als ze écht geïnteresseerd zijn, dus vanuit hun intrinsieke motivatie.



Team Study Buddy kreeg de derde prijs voor het ontwerpen van een applicatie die op basis van big data leerlingen ondersteunt in het onderwijs, zowel op emotioneel als op praktisch gebied.



Het winnende team krijgt een halfjaar lang gratis advies, meedenken, sparren en facilitering vanuit de Akkoord van Groningen-partners. Team Tweede Kans en Team Leerparadijs mogen daarnaast hun idee ‘pitchen’ bij DUO. Daarnaast heeft Fred Voncken team Tweede Kans uitgenodigd om in Den Haag verder te praten over mogelijk vervolgonderzoek.