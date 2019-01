Commercieele Club Groningen niet onder de indruk van 'heel klein beetje sneeuw'

De Commercieele Club Groningen - een netwerkvereniging voor ondernemers en mensen werkzaam in het bedrijfsleven of bij overheden - liet zich dinsdagavond niet van de wijs brengen door het weer. De bijeenkomst van deze vereniging die gepland stond in de Buitensociëteit aan de Meerweg, een de rand van het Paterswoldsemeer, ging gewoon door. En dat was best wel bijzonder, want de hoofdspreker van deze avond, hoofdredacteur Peter Vandermeersch van NRC Handelsblad had deze avond uiteindelijk wél afgezegd. Dat was niet geheel onverwacht want deze dinsdag stonden er in heel Nederland meer dan 2300 kilometer aan files, en waarschuwingen in de media in het kader van codes geel waren niet van de lucht.

Maar de leden van de Commercieele Club lieten zich noch door de sneeuw, noch door het afzeggen van de hoofdgast, uit het veld slaan. Integendeel zelfs. Voorzitter Harm Post stak er een beetje de draak mee, dat zijn hoofdgast had afgezegd. “Het kan ook niet een béetje sneeuwen in Nederland, of er geldt meteen code geel of oranje. Volgens mij is er sprake van “verweking” van onze samenleving. Vroeger, toen ik in een eerdere functie nog directeur was van busmaatschappij GADO moest er eerst een écht pak sneeuw liggen wilden de chauffeurs zelfs maar beginnen met nádenken over stoppen. Maar nu ligt half Nederland plat bij een centimetertje sneeuw. Slappe hap!”, aldus de voorzitter.

Post zag gelukkig ook nog wel een voordeel aan de ontstane situatie. Want zelfs bij de Commercieele Club Groningen hadden toch wel enkele leden afgezegd. ‘Het toeval wil dat ik deze dagen alleen thuis ben. Er zijn nu gelukkig wat “doggy bags” over gebleven, dus hoef ik voorlopig ook niet meer te koken…’