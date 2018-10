Xandra en Haskia in ChongQing: ‘She who returns from a journey is not the same as she who has left’

April 2015 vertrokken we met elf zakenvrouwen naar China vanuit onze netwerkclub VTO. Eén van onze leden, Marion Tjin-Tham-Sjin van Splendid China, heeft haar bedrijf gevestigd in Shanghai en Appingedam. En toen we riepen dat we daar maar eens aan de koffie moesten was een en ander zo geregeld. Altijd handig, met Haskia Kramer van Internoord aan boord! We hadden een geweldige reis en daar is veel over gezegd en geschreven (als je het hebt gemist kijk dan even op onze website www.questforchina.nl). En in 2018? Toen keerden we terug!



Eén van de plekken die we bezochten was de wereldstad ChongQing. 35 miljoen inwoners en daarmee groter dan Beijing of Shanghai maar niemand die het kent. Er is een slechts een relatief klein aantal internationals actief. En dat is jammer, want ChongQing is geweldig. Het inspireert, is ondernemend en open. Er heerst die typische ‘can do’ mentaliteit die kenmerkend is voor het hedendaagse China.



Via Marion kwamen we in aanraking met een daar gevestigd vrouwennetwerk: the Women’s Federation CQ, met 1500 vrouwelijke topondernemers uit alle denkbare richtingen. Ze brachten ons in 2016 een tegenbezoek en wij lieten ze trots ‘ons’ Groningen zien. Dit werd het begin van een bijzondere vriendschap die we proberen zo goed en zo kwaad als het gaat te onderhouden via WeChat, hét Chinese socialmediaplatform. Gelukkig zit er een translator in want zij spreken geen Engels en wij helaas geen Chinees. En toch is er veel wederzijds respect en vriendschap.



Hoe bijzonder die relatie is merkten we afgelopen zaterdag, toen we aansluitend op een businesstrip vanuit Beijing niet naar huis vlogen maar nog even een paar uur de andere kant op. Beijing - ChongQing is dan zo maar nog 2,5 uur vliegen, maar dan heb je ook wat. Voor Haskia en mijzelf is ChongQing by far de meest spannende stad van China.



1 miljoen eenden

We arriveerden om 11 uur vanuit Beijing in ChongQing. Uurtje rijden naar het hotel, als een speer inchecken en onze tolk zoeken want om 12.30 uur sharp stond onze auto met chauffeur van een van onze relaties voor de deur. Om 13 uur werden we ontvangen in het kantoor van Mrs Wang. De plek waar veel bedrijvenverenigingen in CQ gevestigd zijn en ook het kantoor van de Women’s Federation.



Zelf is ze her en der bestuurder én ondernemer. Agrarisch. Iets meer kippen dan eenden. Eenden: 1 miljoen. Naar die kippen hebben we niet meer gevraagd. Ze heeft haar eigen kwekerij in vis, schelp en schaaldieren. Haar HQ zit in de stad ChongQing.



‘Ze waren allemaal gekomen’

We stapten bij haar kantoor de auto uit en werden totaal overvallen door het feit dat de vrouwen van het netwerk allemaal de moeite hadden genomen aanwezig te zijn. Ze kwamen met de HSL vanuit Chengdu (2 uur treinen) of 6 uur verderop met trein/bus een dag eerder vertrokken, alleen om ons te zien. Wij kwamen immers van nog verder en dus was hun komst ‘logisch’. Ze brachten hun kinderen mee. Stelden hun mannen aan ons voor.



Meneer Wang had speciaal voor ons de lunch gekookt. Met vis en schelp-/schaaldieren uit de eigen kwekerij. En voor wie nu denkt, logisch: nope. Voor je in het Chinese zakenwereldje ook de familie leert kennen, dat is nogal wat en we realiseerden ons dat we echt contact hadden, zowel zakelijk als privé, en hoe bijzonder dat is! We werden twee dagen in de watten gelegd, ze lieten ons hun stad zien door hun ogen (één van de dames zit in de city council van ChongQing dat doet ze naast haar CEO-schap van één van China’s grootste lift- en installatiefabrieken).



En we haalden die eerste dag herinneringen op aan hun bezoek aan Groningen in 2016 en welke impact dat op ze heeft gehad. Groningen stad en provincie, met die ca 600.000 inwoners waar ze zo van onder de indruk waren. Onze levensstijl, onze universiteit, het netwerk dat we hier met elkaar hebben en de schoonheid, stilte en ruimte in het bestaan. Hoe bijzonder!



Zondag werden we hartelijk ontvangen op het lokale HQ van Lao Feng Xiang door ceo Guan Xing. We spraken over business, wederzijdse mogelijkheden voor ontwikkeling van de relaties en handel en we spraken over wat ons verder bezighield. Hoe de wereld zich ontwikkelt en welke rol wij daarin spelen, ook al lijkt dat een druppel op een gloeiende plaat. Zondagmiddag namen we wederom afscheid maar deze keer met 100 procent ‘Tot Ziens!’ en niet vaarwel want dit.... dit blijft. Het is te bijzonder om niet voor te gaan. ChongQing zit voor altijd in ons hart.



Xandra Groenewold, NDC Mediagroep

Haskia Kramer, Internoord



Wil je meer weten over ChongQing en de eventuele mogelijkheden daar? Stuur ons dan een bericht via LinkedIn.