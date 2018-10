Groningse ondernemers in China: JUNCTION on Tour goes quest for China!

Wat denken 12 ondernemers te vinden in China? Waarom gingen wij deze week naar het land van de technologische ontwikkelingen? Omdat we antwoord zochten op een aantal vragen die we onszelf stelden voor we vertrokken: Welke grote technologische ontwikkelingen in e-commerce en retail spelen er nu in China?



Jacco Bouw van het Nederlandse bedrijf Webpower gaf ons inzicht in zijn bedrijf en de Chinese markt. Webpower is met 7 vestigingen in China (en 5 in Europa) het grootste Nederlandse databedrijf in China en gespecialiseerd in e-mailmarketing. Met Jacco spraken wij over de digitale ontwikkelingen in China, over hoe de auto het data instrument van de toekomst zal worden. Bouw ziet het tekort aan programmeurs/developpers in Nederland en het protectionistische betalingssysteem van onze banken als grootste bedreiging. Dat moeten we veranderen! Én in Europa tot goede eensgezinde afspraken komen. Anders verliezen we de slag op gebied van online.



‘Do's and don’ts’

Hoe zit dat eigenlijk met zakendoen in China? Waar let je op, waar letten zij op? Wat zijn de absolute do’s and don’ts?We werden gastvrij ontvangen op het Nederlands consulaat in Shanghai. Zij gaven ons een kijkje in de rol van de Chinese overheid op het ondernemerschap. Én gelukkig hebben we de recent tot zakenvrouw van de wereld verkozen Marion Tjin-Tham-Sjin aan boord. Zij legt alle professionele contacten met bedrijven vooraf, wat iedereen behoud van voorspelbare fouten in het zaken doen.



‘Yes we can!’

Wat ons vooral verraste was, hoe het leven en de cultuur in China de meeste impact heeft gehad op ons als groep. Alles is te herleiden naar durf, lef, toewijding en wederzijds respect.



‘Zoek de verschillen’

Welke grote technologische ontwikkelingen spelen er op dit moment?Wat direct opviel is dat qua winkelbeleving en toepassing van bijbehorende tech-oplossingen er nauwelijks verschil is tussen China en Nederland/ Europa. Bijvoorbeeld HeMa (niet te verwarren met onze Nederlandse HEMA) bedacht door Alibaba en mede vorm gegeven door de Nederlandse architect Hans van Dalen die we kort voor vertrek even spraken op Schiphol. Een mooie winkelbeleving en prima food formule. Als klant scan je je producten, reken je mobiel via de app af en heb je 2 keuzes: een kwartier later op je bord, klaar gemaakt door de kok of binnen een half uur thuisgebracht. Een slim logistiek proces in de winkel en magazijnen zorgen voor gemak en niet meer sjouwen met zware tassen.



In Shanghai bezochten we de grootste conceptstore van Starbucks ter wereld, met koffiebranderij... én taatsdeuren van het Groningse bedrijf Frits Jürgens. Dat is toch echt iets om trots op te zijn. Ook de nieuwe geurbeleving van Sephora, waar je als klant via een digitaal scherm een geur kunt kiezen die je dan ruikt door middel van een fantastische geurwand. Het belangrijkste doel van deze innovatie op de winkelvloer is klantdata verzamelen. Maar hét grote verschil op technologisch gebied tussen China en de Westerse formules is de toepassing WeChat. Eén platform met alle denkbare toepassingen: WhatsApp, Facebook, Instagram, twitter, mobiel betalen, mailen, online shoppen, aanbiedingen en informatie, allemaal in 1 app.



‘Alice in Wonderland’

En dan ALIBABA..... we hadden een geweldige dag. We zagen de campus, we liepen door de conceptstore, spraken uitgebreid een aantal uren met een van de managers van Alibaba incubator en voelden ons een beetje Alice in Wonderland. De kracht die het uitstraalt, de energie die ervan uitgaat: indrukwekkend! Mooiste quote van de dag die we daar optekenden: niet teveel voorbereiden en jezelf vol stoppen met allerlei onderzoek en informatie. Als je een goed idee hebt: ga d’r voor! “You don’t need information, believe in yourself!”



Jack Ma, de Chinese leraar kwam in 1999 met een briljant idee: hoe geven we kleine winkeliers toegang tot het internet? Hij begon met 7000 verkopers die van deur tot deur gingen. Hij werd voor gek verklaard. Maar nu, bijna 20 jaar later, staat er een bedrijf dat in 2021 naar verwachting duizend miljard dollar waard is. Er is bijna niemand meer in China te vinden waar Alibaba geen deel uitmaakt van het dagelijkse leven.



QFC Tip

Om de technologie te bekijken, raadpleeg YouTube, om het te begrijpen ga naar China!



