“Stoppen met wegwerp-plastic op Groningse festivals”

“Al dat wegwerpplastic op evenementen is niet meer nodig, want er bestaan tegenwoordig genoeg duurzamere alternatieven”. Dat stelt Ceciel Nieuwenhout, Raadslid voor GroenLinks in Groningen. Ze vindt dat B en W snel met voorstellen moeten komen om plastic-afval op grote festivals te voorkomen.

Groningen is veel evenementen rijk en dit jaar zijn er ook nog een paar bijgekomen. Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen de evenementen als het gaat om duurzaamheid. Bij Noorderzon en de KEI-week was veel aandacht voor duurzaamheid, door te werken met bijvoorbeeld herbruikbare bekers en de stroomvoorziening niet te regelen met generatoren maar door middel van hernieuwbare energie, energieopslag en bestaande netaansluitingen. Bij andere evenementen was dit lang niet altijd het geval. GroenLinks wil dat duurzaamheid voor alle evenementen in de gemeente Groningen een grotere rol gaat spelen.

GroenLinks wil van het College van B&W weten in hoeverre duurzaamheid een rol speelt bij de huidige vergunningverlening voor evenementen en hoe dat in de toekomst zou kunnen verbeteren. Raadslid Ceciel Nieuwenhout: “Al dat wegwerpplastic op evenementen is niet meer nodig, want er bestaan tegenwoordig genoeg duurzamere alternatieven en die worden ook al op grote schaal toegepast. Dat scheelt een enorme afvalberg!”

Verder wijst ze op het evenementenbeleid van Amsterdam, waar concrete duurzaamheidseisen zijn opgesteld voor verschillende soorten evenementen: “Het lijkt me logisch dat voor een groot, professioneel georganiseerd festival in het Stadspark andere eisen gelden dan voor een buurtbarbecue.” GroenLinks hoopt dat in het najaar, wanneer het evenementenbeleid onder de loep genomen wordt, er concrete voorstellen komen voor de verduurzaming van het Groningse evenementenbeleid.

Foto's : Sophie Engelsma