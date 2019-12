Vernieuwde VVV - Groningen Store - viert opening in Forum en pakt uit in december

De gloednieuwe Groningen Store is geopend in het Forum Groningen en is volledig in een nieuw jasje gestoken. Een jas die nog beter past bij Groningen: nuchter en een tikje eigenzinnig. Om dat te vieren gaat de Groningen Store de gehele maand december uitpakken. Iedere week is er een leuke actie en worden mooie nieuwe Groningen-producten en bijzondere producten van Groninger makers uitgelicht.

Groningen pakt je in Allemaal vertellen ze een verhaal – een stukje van de merkstrategie van Groningen of de bijzondere herkomst. In de winkel gekochte cadeaus kunnen vanaf dinsdagmiddag 3 december gratis worden ingepakt bij het Inpakhuis in de Zwanestraat; een unieke samenwerking tussen ondernemers in de binnenstad, studenten van Mesacosa, Groningen City Club, de Gemeente Groningen en Marketing Groningen.

Groningen Store als brandstore van Groningen De transformatie van de Groningen Store past helemaal in de trend dat bezoekers aan stad en provincie méér willen dan alleen informatie. Mensen zijn op zoek naar meer belevenis, meer inspiratie en bovenal zoeken ze naar het echte verhaal van Groningen. Wat maakt Groningen Groningen, en hoe en waar beleef je dat? Op die vraag geven de medewerkers van de Groningen Store graag antwoord, maar het begint ook al in het interieur van de winkel. Dat bestaat zoveel mogelijk uit natuurlijke materialen en planten en de gebruikte platen en kleuren vind je elke dag weer terug in Stad en Ommeland. Net buiten de Groningen Store staat een inspiratiemeubel dat ook buiten openingstijden toegankelijk is.