Topsportzorgcentrum nieuwe hoop voor FC Groningen?

Het nieuwe Topsportzorgcentrum van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn in de stad Groningen is bijna gereed. Het opvallende gebouw is groen van kleur en is een nieuw markant punt bij binnenkomst van Groningen vanuit de richting Drachten. Voor FC Groningen is het te hopen dat het veel talent oplevert dat uiteindelijk in het eerste mee kan spelen. Daarvoor is het in elk geval opgericht.