TNO: ‘Er blijft 490 miljard kuub gas achter in Groningse bodem’

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken besloot om de gaswinning in Groningen helemaal te stoppen. De komende jaren wordt de winning daarom helemaal afgebouwd. Zo wil Wiebes in 2022 nog maar 7,5 miljard kuub aardgas winnen.



Vorig jaar werd in Nederland 35,1 miljard kuub aardgas gewonnen. Bijna 19 miljard kuub daarvan kwam uit het gasveld in Groningen.



De beslissing van Wiebes om de gaswinning in Groningen te stoppen heeft wel grote gevolgen. Zo laat TNO weten dat de nationale aardgasvoorraad met twee derde is geslonken van 757 naar 246 miljard kuub, omdat het in Groningen aanwezige gas is afgewaardeerd. De Staat verdient normaal gesproken miljarden met het winnen van aardgas. Miljarden die nu in de bodem blijven zitten.