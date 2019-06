Studenten voorzien Groninger organisaties in Digital Society Hub van bedrijfskundig advies

Liefst acht bedrijven kregen afgelopen week een kant-en-klaar advies voorgeschoteld van de eerste en tweedejaars studenten van de opleiding Bedrijfskunde in drie jaar. De afgelopen weken was er intensieve samenwerking tussen de studenten, de opdrachtgevers en de docenten van de Hanzehogeschool, die de groepen begeleiden en dat resulteerde in een optocht van presentaties deze week in de Digital Society Hub , de werkplaats van de Hanzehogeschool waar studenten en bedrijven bijeen komen.

De studenten van het eerste jaar hadden de opdracht om met een waardepropositie te komen waarmee de bedrijven een nieuw product of dienst de markt kunnen betreden. De deelnemende bedrijven Young Tactical Analyst, Het Hamelhuys, Groene Koolen en Dronewerkers waren onder de indruk van de opgeleverde presentaties en adviezen die dit jaar van een bijzonder goed niveau waren.

De coaches van de Hanzehogeschool Bas Baalmans en Bernoud Jonker keken samen met hun college Henri Hogenhuis (die specifiek de presentaties beoordeelde) met een goed gevoel terug op deze ochtend. De studenten kunnen met hun verkregen feedback het adviesrapport voltooien en opleveren aan hun opdrachtgevers.

De middag stond in het teken van de internationale opdrachten. Froozzoo, wederom Young Tactical Analyst, EDC, Tresviri, Arriva en Langemaat hadden allemaal internationale wensen en behoeftes die ze door de studenten hebben laten onderzoeken.

Internationale opdracht

Een internationale opdracht was voor deze groep perfect want naast de Nederlandse studenten hielpen ook een groot aantal buitenlandse studenten mee die in dit semester de studie volgen. Ook hier ontvingen de deelnemende bedrijven aan het einde van de middag waardevolle bijdragen waar ze per direct mee aan de slag kunnen om bepaalde internationale markten te benaderen. Een extra toegevoegde waarde bij deze opdracht voor de tweedejaars was de inzet van zogenaamde experts. De Rabobank en provincie Drenthe waren de leveranciers van deze expertise.

De organiserende docenten Baalmans, Hogenhuis en Jonker kijken tevreden terug op de intensieve weken waarin studenten veel hebben opgestoken en de bedrijven uiteindelijk een bruikbaar advies hebben ontvangen. 'Een echte win-win waarin praktijk gedreven onderwijs centraal staat', aldus de docenten.