Steeds meer ondernemers in Groningen gaan over op duurzaamheid - ontbijt voor deelnemers ‘Koploperproject’ bedrijventerrein Zuid-Oost

Enkele tientallen belangstellenden deden vanmorgen mee aan een gezamenlijk ontbijt van een nieuw ‘Koploperproject’ voor het bedrijventerrein zuidoost. Dat is een project waarbij ondernemers die elementen van duurzaamheid willen toevoegen in hun bedrijfsvoering, elkaar kunnen stimuleren, inspireren en helpen. Het ontbijt was georganiseerd met steun van de gemeente Groningen en de Bedrijvenvereniging Zuidoost, en werd gehouden in het (zeer duurzame!) pand van Harrier Accountancy.

‘Wij zijn in ons accountantskantoor intensief bezig met duurzaamheid. Zo zijn we sinds februari 2019 gevestigd in het vroegere pand van Bos&Bos Catering, dat zo duurzaam mogelijk is gebouwd. Verder gebruiken we zo veel mogelijk duurzame producten, zo min mogelijk papier, proberen we zo weinig mogelijk over te werken en zo zorgvuldig mogelijk met elkaar om te gaan. Dat we tóch nog meedoen aan het Koploperproject Zuidoost is omdat ik graag wil weten of we misschien nog een blinde vlek hebben: misschien kan het allemaal nóg wat duurzamer’, aldus Harry Marissen.