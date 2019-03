Slimme Groningse studenten bedenken toepassingen supersnelle 5G-netwerk, met hulp Digital Society Hub

Het komt er aan: het supersnelle 5G, de opvolger van 4G. Maar wat kun je eigenlijk allemaal met zo’n razendsnel internet? Daarover hebben Groningse studenten aan de Hanzehogeschool nagedacht, met steun van de Digital Society Hub . In het weekend van 23 en 24 maart laten zij door hen bedachte toepassingen voor 5G zien tijdens een ‘5G Student Battle’. Opgave is nog mogelijk voor deze unieke wedstrijd, waar fraaie prijzen zijn te verdienen.

In het weekend van 23 en 24 maart werken studenten van verschillende opleidingen van het mbo, hbo en wo een weekend lang aan oplossingen voor de toekomst waarbij gebruik wordt gemaakt van 5G. Zondagmiddag 24 maart is de grote finale, dan pitchen de zes studententeams hun ideeën aan het publiek en aan de jury. De finale is van 14.00 tot 16.00 uur in de Energy Barn op Zernike, Zernikelaan 17 in Groningen. Het aantal plaatsen is beperkt. Wil je erbij zijn? En wil je meebeslissen hoe de € 5.000 prijzengeld verdeeld wordt? Meld je dan gratis aan via het aanmeldformulier.

5G is de nieuwste generatie mobiele communicatie en is de opvolger van 4G. 5G is veel sneller, kan veel meer data versturen, is betrouwbaarder en zorgt ook nog voor een langere batterijduur. De vertraging in het netwerk is vele malen kleiner. Nieuwe toepassingen zoals virtual reality en Internet of Things worden mogelijk gemaakt door de veel grotere datasnelheden van 5G. Lees meer over de kenmerken van 5G.

Voor wie?

De 5G Student Battle is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in de techniek achter 5G, oplossingen met 5G of de gebruikerskant ervan. De 5G Student Battle is niet alleen bedoeld voor studenten met een technische opleiding, maar juist ook voor studenten die affiniteit hebben met design, het gebruik van nieuwe technieken, bedrijfskunde of ondernemerschap.

Prijzen!

Hoofdprijs

Het winnende team wint een geavanceerde drone met HD-camera voor elk teamlid inclusief een instructiemiddag.



Uniek kijkje in de praktijk

Elk team kan één dagje meedraaien in het lab van één van onze 5Groningen partners: AT, SURF, Vodafone, Ericsson, KPN, Huawei of TNO.



Publieksprijs van €5.000

Het publiek dat aanwezig is bij de 5G Student Battle zal €5.000,- verdelen over de deelnemende teams.

Digital Society HUB

Het Digital Society Hub (DSH) van de Hanzehogeschool is een inspirerende omgeving, een broedplaats, waar creatieve en kundige mensen uit het onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven kansen/oplossingen bedenken en uitproberen.