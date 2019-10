Simplicate hoogste Groningse notering in Deloitte Fast50

Het stad-Groningse softwarebedrijf Simplicate staat op de vierde plek in de Fast 50 van Deloitte. Dit is een verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Bedrijven zijn genomineerd op basis van hun gerealiseerde omzetgroei over de afgelopen vier jaar. De ranking van 50 snelste groeiers werd donderdag bekend gemaakt.