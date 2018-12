Seaports wil tijdelijke dorpen voor duizenden bouwlieden

In de Eemshaven zijn in 2020 ongeveer drieduizend bouwvakkers aan het werk en daarom is Groningen Seaports nu op zoek naar locaties voor tijdelijke dorpen, waar de buitenlandse bouwvakkers kunnen worden ondergebracht. Dat meldt RTV Noord vrijdag.

In de Eemshaven is veel bouwpersoneel nodig voor de uitbreiding van het Google-datacenter en de bouw van een fabriek van staalbedrijf Van Merksteijn. Tijdens de piek in 2020 zijn er zelfs zo’n drieduizend bouwvakkers nodig, zo liet commercieel manager Jannes Stokroos van Groningen Seaports weten op de site van RTV Noord.



Een derde daarvan komt uit de regio en de andere tweeduizend bouwvakkers komen uit het buitenland. Zo werkt Van Merksteijn met een Italiaanse aannemer en maakt Google veel gebruik van Britten en Ieren.



Tussen 2008 en 2013 waren er in de Eemshaven veel tijdelijke hotels in onder andere Uithuizen en Wagenborgen. Volgens Seaports zijn die locaties nu ook in beeld. Ook wordt gekeken naar vier andere locaties.



Groningen Seaports zet mogelijk ook hotelschepen in. Dat gebeurt mogelijk al in het eerste kwartaal van 2019.