Schotse regering praat over lening om veerdienst naar Eemshaven te helpen opzetten

De Schotse regering én de gemeente Edinburgh staan positief tegenover het initiatief van een nieuwe bootverbinding tussen Schotland en Eemshaven. Schotland praat momenteel over het verstrekken van een lening van £ 35-40 miljoen aan het Schotse bedrijf om de lijndienst mogelijk te maken, maar het moet commercieel wel rendabel zijn. Dat meldt The Scotsman, het dagblad voor Schotland.

Volgens het artikel in The Scotsman zijn plannen voor een nieuwe veerdienst naar Nederland 'behoorlijk ver'. David Kellas, directeur van het bedrijf TEC Offshore - dat de passagiers- en vrachtdienst tussen Rosyth en Eemshaven wil opzetten - gelooft dat er veel vraag zal zijn naar zijn dienst. Het bedrijf had eerder overigens al een vrachtroute naar Zeebrugge maar dat flopte en moest definitief worden beëindigd.

Volgens het blad De Scotsman is TEC Offshore in gesprek is met de Schotse regering over het verkrijgen van een lening van £ 35-40 miljoen voor de veerboten die door het bedrijf op de route kunnen worden gebruikt.

Een lening van de Schotse regering is nodig omdat initiatiefnemer TEC Offshore zelf geen activa heeft waarmee een lening bij banken zelf kan worden gewaarborgd.

Niet Brexit maar toerisme als motief Een woordvoerder van het bedrijf zei dat de Brexit geen deel heeft uitgemaakt van de discussie over zijn initiatief, en zei dat de route iets is dat Schotland toch nodig heeft . De nieuwe verbinding kan een impuls opleveren waarmee het toerisme zich verder ten noorden van Edinburgh zou kunnen verspreiden. “We zouden sowieso met deze dienst zijn begonnen, of de Brexit nu plaatsvindt of niet", aldus de woordvoerder.

Schotse regering De Schotse regering laat weten: "We zijn voorstander van nieuwe directe veerdiensten die Schotland met Europa verbinden, maar deze moeten op commerciële basis worden geleverd."