Samenwerking tussen Gronings softwarebedrijf Simplicate en Digital Agency Fabrique

Simplicate heeft een systeem ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in de vraag waar iedereen mee bezig is. Projecttaken worden daarbij niet meer op dagbasis, maar per fase ingepland. De projecttaken zijn voor iedereen inzichtelijk en het teamlid bepaalt zelf wanneer er aan de taak gewerkt wordt.

In de samenwerking is afgesproken om een nieuw planningssysteem van Fabrique aan dat van Simplicate te koppelen.

Ontmoeting

Toen Simplicate en Fabrique elkaar tegenkwamen waren de directieleden Erik van der Meer en Matthijs Klinkert van Fabrique direct enthousiast over Simplicate. En zoals dat gaat met een digital agency, waren er ook ideeën en wensen voor verbeteringen van de software en planningsmodule.

Fabrique besloot daarop zelf een capaciteitsplanning te ontwerpen en bouwen. En met succes! De planningssoftware is inmiddels gereed en het bureau werkt er al enige tijd naar volle tevredenheid mee.

De mannen van Simplicate, Gerard Loode en Peter Hager, waren nieuwsgierig naar het resultaat en hiervan zo onder de indruk dat ze uiteindelijk besloten de planning te integreren in Simplicate.

“De afgelopen jaren hebben veel klanten van Simplicate feedback gegeven op de huidige planningsmodule. Wat we vooral hebben geleerd is dat er veel verschillende definities van planning zijn. Het is daarom ook ingewikkeld om alle wensen te vertalen naar standaard software. We zijn er echter van overtuigd dat het door Fabrique ontworpen concept bijzonder goed past.”

Ontworpen vanuit de praktijk

Bij Fabrique werken circa 75 medewerkers vanuit twee studio’s aan uiteenlopende projecten. Dat brengt soms interessante uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de planning en deze is op basis van onze ervaringen verder fijngeslepen. “Het resultaat bevalt erg goed”, aldus Erik van der Meer. “We hebben dankzij de nieuwe planning een goed zicht op de beschikbare capaciteit, en op de geplande taken per project. Het helpt ons op te plannen op expertise en niet uitsluitend op beschikbaarheid. We geloven niet in micromanagement en deze planning geeft teamleden de ruimte om zelf de eigen werkzaamheden optimaal in te delen.”

Uniek?

Het concept van de planning is eenvoudig. Projecttaken worden niet meer op dagbasis, maar per fase ingepland. De projecttaken zijn voor iedereen inzichtelijk en het teamlid bepaalt zelf wanneer er aan de taak gewerkt wordt. Projecttaken kunnen vervolgens eenvoudig worden omgezet in gerealiseerde tijdregistratie. Bovendien geeft de planning een goed overzicht van de bezetting per persoon, discipline of studio en de nog beschikbare capaciteit. “Dit noemen we de Heatmap”, zegt Erik van der Meer. “Een krachtig overzicht wat in één oogopslag laat zien hoe de workload verdeeld is.”

Simplicate is erg blij met deze nieuwe samenwerking. “De software van Simplicate kenmerkt zich door eenvoud en gebruiksgemak, met de nadruk op een krachtig proces. Deze eigenschappen sluiten naadloos aan bij de door Fabrique ontworpen planning. Door het integreren van deze planning in Simplicate ontstaat een krachtig totaalconcept dat we nog niet zien in de markt!” aldus een enthousiaste Peter Hager.

Naar verwachting kunnen klanten van Simplicate vanaf het vierde kwartaal met de nieuwe planningsmodule aan de slag.