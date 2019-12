Rsg de Borgen gaat innovatief techniekonderwijs ontwikkelen

Onderwijs- en techniekorganisaties en het ministerie zetten zich in voor Sterk Techniekonderwijs. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk.



In de regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.



De aanleiding is een grote vraag naar technisch personeel in een krimpende markt. De doelstelling is het werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijsaanbod met een goede aansluiting op het bedrijfsleven in de regio.



De regio Westerkwartier-Noordenveld werkt samen met het lokale bedrijfsleven door de inhoud van de lessen te koppelen aan de huidige technische ontwikkelingen en gastlessen en bedrijfsbezoeken voor de leerlingen te organiseren. Om toekomstbestendig onderwijs te bieden worden de faciliteiten in de technieklokalen verbeterd met moderne apparatuur en materialen om de veiligheid te waarborgen. Het primair onderwijs wordt betrokken door o.a. de technieklokalen ter beschikking te stellen. Daarnaast wordt er een scholingstraject opgezet om docenten verder te bekwamen in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo.