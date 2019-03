Rotaryclub Groningen schenkt 10.000 euro aan Voedselbank

De gift is het begin van een bredere samenwerking tussen de Voedselbank Stad Groningen en de andere vijf Rotaryclubs in de stad. “Dat is nu juist het mooie van dit gebaar”, stelt Ulfert Molenhuis, voorzitter van Voedselbank Stad Groningen, “dat deze start een katalyserende werking heeft en het niet bij een éénmalige gift blijft.”



De 10.000 euro wordt besteed aan jongeren die zonder ontbijt hun dag beginnen. Zij gaan daardoor met een lege maag naar school, wat een negatief effect op de concentratie en het leervermogen heeft.



Voorzitter Mieke Oosterwijk van Rotaryclub Groningen: “De essentie van de ondersteuning is dat het ons lukt om gedurende een heel jaar op zaterdag met twee leden ook fysiek de Voedselbank te helpen en niet alleen op financiële wijze bij te dragen aan de doelstellingen van de Voedselbank. Onze leden voelen zich erg betrokken.”