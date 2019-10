Ready Set, Rock & Roll: Eerste streaming video kwam uit Groningen

Het was 4 november 1994 dat er vanuit Groningen geschiedenis geschreven werd. Althans, op die dag werd er vanuit poppodium Simplon in Groningen live een rockconcert uitgezonden. De beeldkwaliteit was matig en er waren maar vier kijkers, maar toch: voor zover het te achterhalen is, was dit wél de eerste live video-uitzending op internet ter wereld.



Meer weten? Lees verder op economie.groningen.nl.