Qbit organiseert symposium over Cyber Security: opbrengst volledig naar Stichting KiKa

Op maandag 4 februari organiseert Qbit Cyber Security op zijn kantoor aan de Sylviuslaan in Groningen het ‘Symposium 4 KiKa’. Tijdens dit symposium, waarvan de opbrengst volledig naar het kinderkankerfonds KiKa gaat, praten topsprekers je bij over onderwerpen als hacking, security en privacy.

Het initiatief voor het symposium komt van Qbit adviseur Lourens Dijkstra. Op 3 maart 2019 loopt hij voor KiKa de marathon van Tokyo. Met de opbrengst van een aantal acties, zoals het symposium, wil hij KiKa steunen met een bijdrage van minimaal 6.250 euro.



Topsprekers Edwin van Andel (Ethical hacker, CEO Zerocopter), Erik Rutkens (Cyberspecialist en CEO van Qbit Cyber Security) en Menno van Heumen (Functionaris Gegevensbescherming bij de gemeente Groningen) praten je bij over trends en risico’s in de wereld van cyber security en privacy.



Over KiKA

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.



De kosten voor deelname aan het symposium bedragen 85 euro (€ 108,16 incl. BTW en toeslag). De opbrengst wordt volledig geschonken aan KiKa.



Klik voor meer informatie over het programma en aanmelding



Op de foto: Erwin van Andel (Zerocopter)