Proeflokaal De Prael Groningen volgende week open

Het Prael-bier komt voorlopig nog uit Amsterdam, maar in de loop van volgend jaar krijgt ook De Prael Groningen een eigen brouwerij. Dan zal echt Gronings Prael-bier uit de tap gaan stromen.



Brouwerij De Prael is volgens eigen zeggen niet zomaar een brouwerij, maar een brouwerij met een missie. Met proeflokalen en brouwerijen wil De Prael het gat in de arbeidsmarkt dichten. Gasten kunnen er bovendien niet alleen genieten van bijzondere bieren, maar ook van lekker eten. De Prael werkt daarom in Groningen samen met WerkPro, een overkoepelende organisatie van sociale ondernemingen met werkmogelijkheden voor iedereen.



www.deprael.nl