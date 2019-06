Partijen gaan samenwerken op gebied van muziekonderwijs

De partners willen hiermee de ontwikkeling van talent en de samenwerking initiëren en faciliteren.



Ze richten zich nadrukkelijk op een brede doelgroep: scholieren die hun eerste stappen in de amateurmuziek zetten, studenten aan een conservatoriumopleiding en volwassen amateurs en professionals in de muziek. Door het organiseren van evenementen willen de partners een bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur en leefklimaat in stad en ommeland.



De ondertekenaars zijn Harrie van den Elsen (dean van het Prins Claus Conservatorium), Pim Luijten (directeur van Kunstencentrum Vrijdag) en Jan-Gerd Krüger (voorzitter van Swingin’ Groningen en hoofd van de Jazzafdeling van het Prins Claus Conservatorium). Wethouder Paul de Rook is ook aanwezig bij het ondertekenmoment en zal een korte toespraak houden.



Wat de avond een extra bijzonder tintje geeft is dat het jazztrio The Preacher Men optreedt. Zij wonnen op 19 juni de Edison Jazzism Publieksprijs voor hun album Blue.