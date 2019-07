Opera La Traviata van Giuseppe Verdi op een grote boerderij op het Groninger Hogeland

Moeten we voor een prachtige opera van Verdi helemaal naar Italië of naar het Concertgebouw in Amsterdam? Beslist niet! Eind augustus is er een unieke uitvoering op het Hogeland.

Donderdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus wordt in de Buitenhof de prachtige opera La Traviata van Giuseppe Verdi uitgevoerd. Het is een voorstelling ‘op locatie’, er wordt gespeeld en gezongen op de trappen en balkons van de grote schuur, en zelfs tussen het publiek. Anders dan in de grote operahuizen zit je er in de Buitenhof bovenop, wat de ervaring veel en veel intenser maakt.

La Traviata vertelt het waargebeurde verhaal van Marguerite Duplessis (Violetta in de opera), de courtisane die in het 19e eeuwse Parijs enorm furore maakte. Op een goed moment besluit zij haar hart te volgen en het wilde leven vaarwel te zeggen, maar dan slaat het noodlot alsnog hard toe ..... Het verhaal is indringend, dat was het in 1853 toen de opera in première ging, en dat is het nu nog steeds. En daarbij is de muziek van Verdi ronduit overweldigend.

De regie van deze productie is in handen van Brigitte Odett en dirigent is Peter Bogaert. Solisten zijn o.a. Varvara Tishina (Violetta), Leon van Liere (Alfredo) en Martijn Sanders (Giorgio Germont).

Opera op het Hogeland realiseerde eerder met succes de opera’s I Pagliacci (2014) en La Bohème (2017). De Buitenhof leent zich heel goed voor deze eigenzinnige, kleinschalige en verrassende producties. Jonge solisten krijgen zo de kans om te schitteren in prachtige, uitdagende rollen.

La Traviata op het Hogeland Data: do 22/8, 20.00uur vr 23/8, 20.00uur za 24/8, 20.00uur zo 25/8, 14.30uur Plaats: De Buitenhof, Ter Laan 17, Bedum Regie: Brigitte Odett Dirigent: Peter Bogaert Solisten: o.a. Varvara Tishina (Violetta), Leon van Liere (Alfredo), Martijn Sanders (Giorgio Germont) Toegang: 30,- / 15,- (jonger dan 25) Informatie & tickets: www.operaophethogeland.nl