Alle bacheloropleidingen van de RUG zijn tijdens de open dag te bezoeken. De aankomend studenten kunnen verspreid over de dag bij maximaal vier opleidingen een kijkje nemen. De opleidingen presenteren zich zoveel mogelijk in hun eigen gebouwen, verspreid over de stad.



Naast de presentaties van de opleidingen worden tijdens de Open dag ook thematische lezingen aangeboden, onder andere over studeren en budgetteren, het vinden van een kamer, het verschil tussen hbo en universiteit en het Groninger studentenleven. Ook staan er speciale lezingen voor internationale aankomende studenten op het programma, zowel in het Engels als in het Duits.



Er zijn ook twee algemene informatiemarkten: in het Academiegebouw en in de Duisenberg building op de Zernike Campus. Op de markten is informatie te vinden over het aanmelden bij de RUG, het vinden van een kamer, de KEI-week en de verschillende studentenorganisaties.



Aanmelding voor de open dag is verplicht via www.rug.nl/opendag. Voor masteropleidingen is er een aparte Masterdag op vrijdag 29 maart. Wie ngo niet bekend is in Groningen kan gebruik maken van de mogelijkheid om onder begeleiding van studenten het centrum te verkennen. Vooral buitenlandse studiekiezers maken altijd graag van deze mogelijkheid gebruik, zegt de RUG.