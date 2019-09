Ommelander Ziekenhuis gaat werken met slapwraps: polsbandje laat ernst verwondingen zien

De armbandjes worden al gebruikt door ambulancezorg en om de aansluiting tussen ambulancezorg en het ziekenhuis te verbeteren, gaat het Ommelander Ziekenhuis de slapwraps nu ook gebruiken.



Aan de kleur van het armbandje kan de toestand van het slachtoffer worden afgelezen. Dit in tegenstelling tot de gewondenkaart, waarbij eerst naar de ingevulde gegevens gekeken moet worden om te achterhalen hoe ernstig de verwondingen van de patiënt zijn.



Verschillende categorieën



De slapwraps zijn verdeeld in drie verschillende categorieën, waarbij T1 (rood armbandje) staat voor een gewonde die zo snel mogelijk medische hulp nodig heeft, T2 (geel armbandje) waarbij de gewonde medische hulp nodig heeft, maar enig uitstel mogelijk is en T3 (groen armbandje) voor gewonden die niet naar het ziekenhuis hoeven. Daarnaast wordt ook nog de categorie ‘overleden’ gebruikt. Overledenen krijgen alleen een wit bandje om.



Nadat de patiënt door de ambulancemedewerkers getrieerd is, volgt in het ziekenhuis een hertriage. Hierbij wordt bepaald of de situatie van de gewonde gelijk is gebleven of verbeterd of verslechterd. In de laatste twee gevallen krijgt de patiënt een andere kleur slapwrap van het ziekenhuis en wordt de slapwrap van de ambulancedienst verwijderd.



Opvang terrorismeslachtoffers



Medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis Groningen zijn ook geschoold in de opvang van terrorismeslachtoffers. Bij grote calamiteiten, zoals een aanslag, is het gebruik van slapwraps een snelle en effectieve manier om te bepalen welke zorg er geboden moet worden.