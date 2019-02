Nieuwe landbouw: voedsel uit bos in Glimmen; provincie Groningen steunt ‘voedselbossen’

Een nieuw woord: ‘voedselbos’. De kans is groot dat we dit nieuwe begrip steeds vaker gaan gebruiken, want de provincie Groningen, in de persoon van gedeputeerde Staghouwer, wil ‘voedselbossen’ verder stimuleren.

Gisteren ondertekende gedeputeerde Staghouwer in Glimmen namelijk de Green Deal Voedselbossen. Hiermee laat de provincie Groningen zien dat ze de verdere ontwikkeling van voedselbossen ondersteunt.

Voedsel uit het bos



‘Voedselbossen’ is een verzamelnaam voor een vorm van duurzame landbouw die sterk aan populariteit wint. Een voedselbos is een agrarisch ecosysteem dat is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen met vooral meerjarige eetbare soorten. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen het hele jaar door eetbare producten worden geoogst, zoals groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing. Voedselbossen worden steeds vaker aangelegd om op een duurzame manier lokaal voedsel te verbouwen.



Voedselbos Glimmen



Het Voedselbos te Glimmen bestaat in de toekomst uit verschillende zones welke ieder een unieke bijdrage leveren aan het gehele systeem. Donderdag was de aftrap van de ontwikkeling van de natuurzone. In de Natuurzone wordt een moerasachtige biotoop langs de Drentsche AA aangelegd, een oude reliëfrand hersteld en een ijsvogelwand gemaakt.



Voedselbossen bieden een oplossing



Akkeliene Postema was namens de Natuur en Milieufederatie Groningen aanwezig bij de ondertekening: “Wij zijn ervan overtuigd dat er nieuwe oplossingen beschikbaar zijn om een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem te ontwikkelen waarbij aandacht is voor de biodiversiteit en voor een gezond verdienmodel. Eén van die oplossingen is het voedselbos.”



Werkplaats Voedselbossen



De drie noordelijke natuur- en milieufederaties hebben in 2018 de Werkplaats Voedselbossen opgericht, om kennis van voedselbosinitiatieven te vergroten en oplossingen voor problemen aan te dragen en nodigt inwoners van harte uit contact op te nemen op te nemen als ze concrete plannen hebben om aan de slag te gaan in hun omgeving.



Archieffoton van een voedselbos ( Ketelbroek, foto IVN)