Minister Van Nieuwenhuizen opent zonnepark en passagierscorridor Groningen Airport Eelde

Het zonnepark bij het vliegveld is het eerste ter wereld dat op deze manier op een actieve gereguleerde luchthaven is aangelegd, stelt GAE. Het park bestaat uit 63.196 zonnepanelen, die stroom opwekken voor 6200 huishoudens.



Ook de nieuwe passagierscorridor is voorzien van zonnepanelen. Daarmee is de luchthaven zelfvoorzienend in haar elektriciteitsverbruik.