Miljoenensubsidie voor waterstofambities in het Noorden

De provincies willen inzetten op het op belangrijke plekken aanleggen van waterstofleidingen en het geschikt maken van aardgasleidingen voor het transporteren van waterstof. Daardoor kunnen straks meer panden worden verwarmd door waterstof en tevens is het voor waterstofvoertuigen dan ook makkelijker om te tanken bij meer stations.



Het grote project zou in januari 2020 van start moeten gaan en duurt zeker zes jaar. Gedeputeerde Patrick Brouns zegt dat het project leidt tot vergroening van de industrie en extra banen.



Groningse ambities

In de gemeente Groningen wordt ook al fors ingezet op waterstof. Er is zelfs een samenwerkingsverband met Hamburg, waardoor de zuidkust van de Noordzee zich kan profileren als de belangrijkste waterstofregio van Europa.



Een Duitse delegatie onder leiding van Michael Westhagemann, minister van economische zaken, verkeer en innovatie van de Vrije en Hanzestad Hamburg, bezocht deze week Groningen. Belangrijkste onderwerp: de uitdagingen van de energietransitie en met name de kansen van groene waterstof. Zowel Hamburg als Groningen zien kansen om de CO2-uitstoot te verminderen en hun economieën te bevorderen door in te zetten op groene waterstof. Door hun krachten te bundelen zou ‘de zuidkust van de Noordzee’ zich verder kunnen ontwikkelen als dé groene waterstofregio.



Schaalvoordelen

Deze kansen komen voort uit de overtuiging dat windmolenparken op de Noordzee de belangrijkste energiebron voor Noordwest Europa worden en dat groene waterstof een belangrijke rol gaat spelen. Zowel Hamburg als Groningen zijn goed gesitueerd om in deze ontwikkelingen voorop te lopen. “Hamburg heeft het initiatief genomen in de ontwikkeling van een waterstofstrategie samen met Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen en Sleeswijk-Holstein” aldus minister Westhagemann. “We zijn op zoek naar soortgelijke initiatieven om kennis te delen en schaalvoordelen te behalen. Groningen en Noord-Nederland passen hier perfect in.”