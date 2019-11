Miljoenensubsidie voor PET-scans met licht

Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in het UMCG, waar MDL-arts Wouter Nagengast, de ontwikkeling van nieuwe beeldtechnieken voor diagnostiek in de slokdarm, endeldarm en galwegen leiden.



Door licht in plaats van radioactiviteit te gebruiken, kun je tien tot honderd keer scherper afbeelden en zelfs een cluster van een paar cellen zien, zegt het UMCG. Deze scherpere afbeeldingen kunnen worden gebruikt om te voorspellen welke medicijnen bij welke patiënten zullen aanslaan, waarmee een snellere, betere en goedkopere behandeling mogelijk is.



De voordelen van het gebruik van licht beperken zich niet tot het halen van een hogere resolutie, ook voorkom je hiermee stralingsschade omdat je geen radioactieve stof hoeft toe te dienen, aldus het UMCG.