Meisjes maken tijdens Girlsday kennis met wereld van techniek, bèta en ICT

"Wij doen mee aan Girlsday om de meiden een beter beeld van technische beroepen te geven. Dat ze ervaren hoe innovatief en leuk de opleidingen zijn. En hoe goed je daarna een mooie baan kan krijgen. Daarnaast laten we zien dat er nu al veel meer meiden deze opleidingen volgen, dat zij het hier leuk vinden en het heel goed doen", zegt Marion Arends, regiodirecteur van het Alfa-college.



Activiteiten

Op locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 van het Alfa-college doen de vmbo-leerlingen mee aan workshops als Hoe tof is waterstof, Dat smaakt naar meer en Solderen voor Dummies. Bij Noorderpoort Automotive & Logistiek volgen de meiden workshops als Kijkje onder de motorkap, Vrachtwagencabine kantelen en klauteren door de cabine en Wat kost deze auto. Bij de locatie Noorderpoort Technologie & ICT gaan de meiden als technici aan de slag in de werkplaats van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, procestechniek en ICT. In Delfzijl brengen de meiden een bezoek aan Noorderpoort Energy & Maritime en zijn zij getuige van een tewaterlating van een schip. Bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal leren de dames bijvoorbeeld hoe zij kunnen vliegen met een drone. Daarnaast staan bij beide ROC's bedrijfsbezoeken op het programma bij onder andere KPN, RTV Noord, Holthausen, Conduqt, Mercedes-Benz Wensink en het UMCG.



Girlsday

Girlsday is een initiatief van het landelijk expertisebureau VHTO in samenwerking met TechniekTalent.nu en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is afgeleid van het Amerikaanse ‘Take-Our-Daughters-To-Work-Day'. Op die dag zien meiden wat de waarde is van een goede opleiding en carrièremogelijkheden in de toekomst. Naast de tienduizenden meiden die in Nederland meedoen, wordt Girlsday onder andere ook in Spanje, Polen, Zwitserland en Luxemburg georganiseerd.