'Meer meiden in de ICT: belangrijk voor zowel de arbeidsmarkt als de werkvloer’

Loop een willekeurige ICT-afdeling op en het kan je niet ontgaan: vrouwen zijn er nog altijd behoorlijk in de minderheid. Maar willen we een gezonde ICT-arbeidsmarkt, dan hebben we nu en in de toekomst niet genoeg aan alleen het mannelijke deel van de bevolking. Gelukkig zijn er steeds meer meiden en jonge vrouwen die voor een carrière in de IT kiezen. “En met een event als Girlsday kun je nog meer meiden een zetje in die richting te geven”, zo zien Marindy Klaassens en Marlies Hoekstra, allebei werkzaam op de IT-afdeling van DUO in Groningen.